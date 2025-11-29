В Таганроге оцепили дома на пяти улицах после атаки БПЛА, будут работать саперы

Глава Таганрога Светлана Камбулова назвала адреса, где оцеплена территория и будут работать саперы после падения БПЛА в ночь на субботу, 29 ноября. Список опубликован в телеграм-канале главы приморского города.
— Саперные группы будут обезвреживать дроны или их обломки на пяти улицах: Петровская, 67, Фадеева, 21, Инструментальная, 25, Сызранова, 8/1, Котлостроительная, 15−2. Территория вокруг этих домов оцеплена, — уточнила Светлана Камбулова и попросила жителей соблюдать указания сотрудников и быть внимательными к предупреждениям.
Как объяснил ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь, один из дронов упал на улицу Петровскую в центре Таганрога. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы. Для обезвреживания взрывного устройства вызвали саперов. Поэтому жителей близлежащих домов эвакуируют.
Всего же в результате ночной атаки БПЛА были повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирный дом, разрушена крыша общежития техникума, сгорел частный дом. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.
— Все службы оперативно начали ликвидировать последствия. Им удалось локализовать восемь возгораний, — добавила Светлана Камбулова.
Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, этой ночью вражеские дроны атаковали не только Таганрог, но и Каменский, Миллеровский, Азовский и Дубовский районы. По предварительным данным, никто не пострадал.
Минобороны России подвело итоги ночи. Системы ПВО перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотника. 20 из них сбили над территорией Ростовской области.
