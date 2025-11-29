На Сахалине задержан главный инженер после гибели 3 рабочих при обрушении

В Южно-Сахалинске задержан главный инженер строительной компании после гибели трех рабочих под завалами обрушившегося ангара. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по Сахалинской области.
Следователи подозревают его в совершении преступления по ч. 3 ст. 216 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о заключении главного инженера под стражу.
По данным ведомства, в результате происшествия, где обрушились металлоконструкции, пострадали семь рабочих. Четверо из них были госпитализированы, трое погибли. Расследование уголовного дела продолжается.