В Уфе обновлен температурный рекорд 60-летней давности

Аномальное тепло установилось в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе зафиксировали аномально высокую температуру для конца ноября, которая побила предыдущее достижение, державшееся шесть десятилетий. Синоптики Башгидромета сообщили, что 28 ноября на аэрологической станции «Уфа-Дема» столбики термометров показали +4,2°.

Это значение стало новым абсолютным максимумом. Прежний рекорд установлен в 1965 году, когда воздух прогрелся до +3,4°. Примечательно, что это уже второй случай превышения температурных норм за последние семь дней.

По информации метеорологов, существенных похолоданий в ближайшее время не предвидится. Первого снега в Башкирии, согласно прогнозам, стоит ожидать не ранее середины декабря.

