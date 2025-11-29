В Уфе обновлен температурный рекорд 60-летней давности

В Уфе зафиксировали аномально высокую температуру для конца ноября, которая побила предыдущее достижение, державшееся шесть десятилетий. Синоптики Башгидромета сообщили, что 28 ноября на аэрологической станции «Уфа-Дема» столбики термометров показали +4,2°.
Это значение стало новым абсолютным максимумом. Прежний рекорд установлен в 1965 году, когда воздух прогрелся до +3,4°. Примечательно, что это уже второй случай превышения температурных норм за последние семь дней.
По информации метеорологов, существенных похолоданий в ближайшее время не предвидится. Первого снега в Башкирии, согласно прогнозам, стоит ожидать не ранее середины декабря.
