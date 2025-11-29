Ричмонд
В МВД назвали признаки рассылки фейковых сообщений со взломанного аккаунта

Неожиданные просьбы от знакомых в мессенджере переслать деньги или отправка ими файлов с «подозрительным содержанием» являются признаками взлома аккаунтов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Источник: Freepik

В ведомстве уточнили, что мошенники после получения контроля над учетной записью отправляют контактам сообщения с просьбой одолжить деньги. Они рассчитывают, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого.

По данным МВД, мошеннические файлы, как правило, имеют формат APK и содержат вредоносные программы. Через них злоумышленники могут получить удаленный доступ к телефону.

Правоохранительные органы и Центробанк регулярно предупреждают о новых схемах обмана россиян. В частности, МВД сообщало о рассылке злоумышленниками вредоносных приложений под видом сервисов-антирадаров. В числе наиболее популярных в 2025 году схем обмана были перевод денег на «безопасный счет» и вложения в криптовалюту.