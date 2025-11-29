В МВД назвали признаки рассылки фейковых сообщений со взломанного аккаунта

Правоохранительные органы и Центробанк регулярно предупреждают о новых схемах обмана россиян. В частности, МВД сообщало о рассылке злоумышленниками вредоносных приложений под видом сервисов-антирадаров. В числе наиболее популярных в 2025 году схем обмана были перевод денег на «безопасный счет» и вложения в криптовалюту.