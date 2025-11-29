В Пермском крае три человека пострадали в жёстком ДТП с легковыми авто

По данным спасателей, авария с участием двух машин произошла на трассе Кунгур — Ашап 28 ноября. Около 19:42 часов вечера на телефон ведомства от дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что на ДТП требуется вмешательство спасательной службы. Уточнялось, что в аварии имеются пострадавшие.