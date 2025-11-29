Ричмонд
В Пермском крае три человека пострадали в жёстком ДТП с легковыми авто

Авария случилась вечером 28 ноября.

Источник: Поисково-спасательная служба КМО

Три человека пострадали в жёстком ДТП с легковыми автомобилями в Пермском крае, сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

По данным спасателей, авария с участием двух машин произошла на трассе Кунгур — Ашап 28 ноября. Около 19:42 часов вечера на телефон ведомства от дежурного ЕДДС поступило сообщение о том, что на ДТП требуется вмешательство спасательной службы. Уточнялось, что в аварии имеются пострадавшие.

На место ДТП выехала группа оперативного реагирования № 4. Как выяснилось, на дороге столкнулись две машины — «Лада Ларгус» и «Хонда». На снимках, опубликованных сотрудниками ведомства, заметно что передняя часть отечественного авто оказалась сильно разбита. Иномарка после столкновения оказалась в кювете.

«По прибытию к месту вызова, спасатели провели стабилизацию и ПБ автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека (мужчины 1966 и 1993 г.р. и женщина 1986 г.р.)», — сообщили в Поисково-спасательной службе КМО.