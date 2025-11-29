Автобус с детской футбольной командой перевернулся на челябинской трассе. Фото

В момент инцидента в автобусе ехали 37 человек. Обошлось без жертв. В настоящее время шесть детей проходят медицинское обследование в машинах скорой помощи, информация об их состоянии пока уточняется. На месте ДТП находятся сотрудники ГАИ, кроме того, туда направляются представители руководства Госавтоинспекции.