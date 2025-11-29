Ричмонд
64 рубля взыскали с жителя Бикина, ударившего соперника тяпкой в грудь

Произошло это полвека назад.

Источник: Freepik

Суды Хабаровского края продолжают делиться архивными делами. На этот раз пресс-служба опубликовала подробности драки на почве ревности, которая произошла 50 лет назад в Бикине.

В феврале 1975 года на скамье подсудимых оказался местный житель Т. Он был в гостях у своей знакомой, когда туда же пришёл его соперник Б. и затеял ссору. Двое соперников за сердце девушки устроили потасовку — чтобы одержать верх, Т. схватил мотыгу и ударил ей потерпевшему в грудь.

Б. получил травму, которую врачи квалифицировали как тяжкий вред. На допросе его оппонент признал вину и раскаялся. Суд обязал Т. выплатить 64 рубля компенсации, а также назначил ему три года колонии. Хабаровский краевой суд оставил приговор в силе.