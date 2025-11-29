64 рубля взыскали с жителя Бикина, ударившего соперника тяпкой в грудь

В феврале 1975 года на скамье подсудимых оказался местный житель Т. Он был в гостях у своей знакомой, когда туда же пришёл его соперник Б. и затеял ссору. Двое соперников за сердце девушки устроили потасовку — чтобы одержать верх, Т. схватил мотыгу и ударил ей потерпевшему в грудь.