В Перми третий день ищут 17-летнюю девушку

Виктория Голубцова вышла из дома 27 ноября и не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Пермского края просит помочь найти пропавшую 27 ноября 17-летнюю Викторию Александровну Голубцову. Девушка вышла из дома на ул. Кабельщиков в Перми около 20:00 27 ноября и не вернулась. Пропавшая может находиться в вашем районе.

Виктория была одета в светлое пальто и черные штаны. На ней были черные ботинки и платок. Рост пропавшей девушки 155 см, волосы светло-русые, глаза серые. Есть шрамы на щеке и брови.

Информацию о пропавшей Виктории Голубцовой ждут по тел. горячей линии 8 (800) 700−54−52 или «112». Инфорг поиска — Владимир (8−982−480−60−71). Нужна помощь добровольцев.