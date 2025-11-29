В Перми третий день ищут 17-летнюю девушку

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Пермского края просит помочь найти пропавшую 27 ноября 17-летнюю Викторию Александровну Голубцову. Девушка вышла из дома на ул. Кабельщиков в Перми около 20:00 27 ноября и не вернулась. Пропавшая может находиться в вашем районе.
Виктория была одета в светлое пальто и черные штаны. На ней были черные ботинки и платок. Рост пропавшей девушки 155 см, волосы светло-русые, глаза серые. Есть шрамы на щеке и брови.
Информацию о пропавшей Виктории Голубцовой ждут по тел. горячей линии