ПВО России сбила пять украинских дронов над Волгоградской областью

«В период с 7.00 мск до 8.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских БПЛА самолётного типа над территорией Волгоградской области», — информирует МО.
Губернатор Бочаров уточнил, что один из дронов ударил по жилой пятиэтажке, другой повредил склад стройматериалов на улице Маршала Еременко — пострадали два человека.
