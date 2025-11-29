В Петербурге похитили макаку по кличке Маша

Хозяин Маши подчеркнул, что не каждый сможет содержать её из-за необходимости специальных знаний и особого ухода, поскольку обезьяна сильно привязана к нему. Роман уже обратился в полицию и ветеринарные службы, отмечая, что стоимость макаки может достигать 300 тысяч рублей, но приобретал он её не для коммерции, а для заботы. Животное ранее использовалось для выступлений и было передано ему вместе с артистическим костюмом.