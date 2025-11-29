В Бухаре водитель грузовика устроил разборки с пассажирским автобусом прямо на трассе

Он умышленно не пропускал пассажирский автобус, неоднократно перестраивался с полосы на полосу и в итоге вынудил автобус съехать на обочину. В салоне автобуса находились пассажиры, которые, увидев происходящее, начали кричать водителю, чтобы тот прекратил конфликт и не подвергал людей опасности.
По сообщениям очевидцев, водитель грузовика решил «наказать» водителя автобуса за то, что тот несколько раз моргал ему фарами с просьбой уступить дорогу. Такое поведение шокировало многих пользователей соцсетей — ведь речь шла о безопасности пассажиров, и подобные маневры могли привести к трагедии.
В УБДД оперативно отреагировали на инцидент. Личность нарушителя была установлена, его грузовик задержали и отправили на штрафстоянку.
В отношении водителя составили протокол по статье 128−10 Кодекса об административной ответственности («дорожное хулиганство»). Решением суда он получил штраф в размере 10,3 миллиона сумов и был лишён права управления транспортными средствами на 1 год.
Сам водитель на суде объяснил своё поведение «недоразумением» на дороге и признался, что был раздражён, поэтому намеренно создавал аварийную ситуацию.
«Я совершил ошибку, помешал движению автобуса. Сожалею о содеянном. Другим водителям также советую соблюдать правила дорожного движения», — заявил он.