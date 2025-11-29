В Бухаре водитель грузовика устроил разборки с пассажирским автобусом прямо на трассе

По сообщениям очевидцев, водитель грузовика решил «наказать» водителя автобуса за то, что тот несколько раз моргал ему фарами с просьбой уступить дорогу. Такое поведение шокировало многих пользователей соцсетей — ведь речь шла о безопасности пассажиров, и подобные маневры могли привести к трагедии.