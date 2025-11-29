В селе Самарской области легковушка съехала с дороги и перевернулась

«На месте были проведены неотложные аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение АКБ и стабилизация транспортного средства. На месте нами осуществлялось тесное взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекции и медработниками», — сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».