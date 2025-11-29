Ричмонд
В селе Самарской области легковушка съехала с дороги и перевернулась

В ДТП под Самарой с перевертышем пострадал мужчина, водителю понадобилась помощь врачей.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Утром в субботу, 29 ноября под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал мужчина.

Около шести утра в селе Большая Черниговка легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся. На место происшествия прибыли спасатели.

«На месте были проведены неотложные аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение АКБ и стабилизация транспортного средства. На месте нами осуществлялось тесное взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекции и медработниками», — сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

В результате ДТП пострадал водитель авто. Его направили в Новокуйбышевскую центральную больницу.