В селе Самарской области легковушка съехала с дороги и перевернулась

Утром в субботу, 29 ноября под Самарой произошло ДТП, в котором пострадал мужчина.
Около шести утра в селе Большая Черниговка легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся. На место происшествия прибыли спасатели.
«На месте были проведены неотложные аварийно-спасательные работы: сбор информации, отключение АКБ и стабилизация транспортного средства. На месте нами осуществлялось тесное взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекции и медработниками», — сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
В результате ДТП пострадал водитель авто. Его направили в Новокуйбышевскую центральную больницу.