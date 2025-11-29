Вахтовик по пути домой забыл в автобусе полмиллиона рублей и украшения

Ранее Life.ru рассказал о задержании иностранного гражданина в аэропорту Шереметьево, который пытался незаконно провезти ювелирные изделия премиальных брендов на 6 миллионов рублей. Мужчина, прилетевший рейсом из Пекина, был остановлен при проходе через «зелёный коридор». В ходе досмотра в карманах его одежды обнаружили коллекцию драгоценностей, включающую браслеты и кольца Van Cleef & Arpels, украшения Bulgari, цепочку с кулоном Graff и серьги с драгоценными камнями.