Вахтовик по пути домой забыл в автобусе полмиллиона рублей и украшения

Полиция вернула владельцу забытые в транспорте полмиллиона рублей и ювелирные украшения. Видео © Telegram / Ирина Волк.
Сообщение о бесхозном багаже поступило в полицию от работников охраны автовокзала. Невостребованный чемодан был обнаружен в автобусе, прибывшем из Новосибирска. В ходе обследования находки полицейские обнаружили внутри личные вещи, а также внушительную сумму в 500 тысяч рублей и ювелирные украшения. В кратчайшие сроки правоохранители установили личность и разыскали владельца багажа, им оказался 42-летний житель Липецкой области.
«Мужчина возвращался домой с вахты, убрал в чемодан заработанные деньги и ювелирные изделия, приобретённые в подарок родственникам», — говорится в сообщении.
После проведения необходимых проверок, подтверждающих его право на имущество, сотрудники полиции вернули забытые вещи и деньги. Владелец выразил искреннюю благодарность полицейским за их отзывчивость и неравнодушие.
Ранее Life.ru рассказал о задержании иностранного гражданина в аэропорту Шереметьево, который пытался незаконно провезти ювелирные изделия премиальных брендов на 6 миллионов рублей. Мужчина, прилетевший рейсом из Пекина, был остановлен при проходе через «зелёный коридор». В ходе досмотра в карманах его одежды обнаружили коллекцию драгоценностей, включающую браслеты и кольца Van Cleef & Arpels, украшения Bulgari, цепочку с кулоном Graff и серьги с драгоценными камнями.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.