ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области», — говорится в сообщении ведомства.
В Серпуховском районе «в ночное время суток при попытке установить самодельное взрывное устройство (СВУ) с поличным задержан гражданин России, 1969 года рождения», сообщили в ФСБ.
По информации ведомства, в ноябре 2025 года россиянин по заданию украинского куратора приобрел автомобиль, электробур, после чего по полученным координатам изъял из схрона самодельные взрывные устройства.
«По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ. После выполнения задания он должен был выехать за границу и через третьи страны вернуться на Украину», — сообщили в ФСБ.