ФСБ задержала в Подмосковье агента Киева за подготовку теракта на газопроводе

В Подмосковье на магистральном газопроводе предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Киева.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Московской области гражданина России, подозреваемого в подготовке диверсии на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Как уточнили в ведомстве, силовикам удалось предотвратить террористический акт, который планировался украинскими спецслужбами. Инцидент произошел в Серпуховском районе Подмосковья, где в ночное время был задержан россиянин 1969 года рождения. Мужчину взяли с поличным в момент попытки установки самодельного взрывного устройства на объекте энергетической инфраструктуры.

При задержании у подозреваемого изъяли четыре самодельных взрывных устройства, замаскированных под обычные тубы с монтажным клеем. Также в распоряжении задержанного находились средства связи, которые он использовал для общения со своим куратором из-за рубежа.

Прежде сотрудники управления ФСБ по ДНР задержали местного жителя, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористического акта. Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчина действовал в интересах ГУР Минобороны Украины.