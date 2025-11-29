ФСБ задержала в Подмосковье агента Киева за подготовку теракта на газопроводе

Как уточнили в ведомстве, силовикам удалось предотвратить террористический акт, который планировался украинскими спецслужбами. Инцидент произошел в Серпуховском районе Подмосковья, где в ночное время был задержан россиянин 1969 года рождения. Мужчину взяли с поличным в момент попытки установки самодельного взрывного устройства на объекте энергетической инфраструктуры.