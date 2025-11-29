ФСБ задержала в Подмосковье агента Киева за подготовку теракта на газопроводе

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Московской области гражданина России, подозреваемого в подготовке диверсии на магистральном газопроводе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Как уточнили в ведомстве, силовикам удалось предотвратить террористический акт, который планировался украинскими спецслужбами. Инцидент произошел в Серпуховском районе Подмосковья, где в ночное время был задержан россиянин 1969 года рождения. Мужчину взяли с поличным в момент попытки установки самодельного взрывного устройства на объекте энергетической инфраструктуры.
При задержании у подозреваемого изъяли четыре самодельных взрывных устройства, замаскированных под обычные тубы с монтажным клеем. Также в распоряжении задержанного находились средства связи, которые он использовал для общения со своим куратором из-за рубежа.
Прежде сотрудники управления ФСБ по ДНР задержали местного жителя, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористического акта. Как сообщила пресс-служба ведомства, мужчина действовал в интересах ГУР Минобороны Украины.