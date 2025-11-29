Сепсис и отёк лёгкого: Разбитый горем отец рассказал о смерти 18-летнего сына из-за ошибки врачей

«Прихожу в больницу, там сказали, что он на операции. Всё, оперировали его. Сказали звонить в реанимацию. В реанимацию позвонил, сказали, что там всё крайне тяжело. И 28 числа его не стало», — рассказал брат погибшего в интервью 360.ru.
Как отметил отец студента, врачи осознали ошибку слишком поздно — у пациента развился сепсис и отёк лёгкого, приведшие к летальному исходу через четыре дня после первого обращения. Родители парня обратились в прокуратуру и организовали сбор средств на адвоката. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело, глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под контроль.
Ранее на Урале мать двоих детей умерла после ошибки врачей. А в Китае врачи вырезали 12-летнему мальчику половину органов в поисках несуществующей опухоли.
