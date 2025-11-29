Сепсис и отёк лёгкого: Разбитый горем отец рассказал о смерти 18-летнего сына из-за ошибки врачей

В Новосибирске 18-летний студент скончался после того, как врачи дважды не диагностировали у него аппендицит. При первичном обращении с острой болью медики ограничились УЗИ и анализом крови, поставив диагноз «кишечная непроходимость» и назначив обезболивающие. Когда состояние юноши ухудшилось, его повторно госпитализировали с температурой 38 градусов, но только при экстренной операции обнаружили разрыв аппендикса.