Знакомый Усольцевых утверждает, что семья погибла от рук убийцы из друзей

В деле о таинственном исчезнувшей в тайге семье Усольцевых появилась новая, шокирующая версия. Знакомый главы семьи, исследователь и общественный журналист Валентин Дегтярев, уверен, что Сергей, Ирина и их дочь Арина были убиты, причём преступник, по его мнению, находится в близком круге Усольцевых.
Дегтярев категорически отверг версии о долгах и связи исчезновения с религиозной деятельностью Сергея Усольцева.
По словам Валентина Дегтярева, он «почти на 100% уверен, что Усольцевы уже мертвы». Исследователь заявил, что ознакомился с некими материалами, которые неизвестны широкой общественности, и это укрепило его позицию.
«Причина смерти заключается не в каких-то действиях Сергея или Ирины, тут третье лицо. Есть человек, который, я считаю, рано или поздно он себя уже выдаст. Я уже уверен, что это было убийство, причем мотивировано корыстью», — рассказал Дегтярев.
Он также назвал «выдумкой» информацию о многомиллионных долгах Усольцева, которые могли бы стать причиной бегства семьи.
В то же время Дегтярев рассказал об одной необычной детали из общения с Сергеем Усольцевым. Сергей якобы мечтал найти некий артефакт «вечной жизни» на перевале Дятлова. Исследователя смутила одна фраза Усольцева: «Чтобы жить вечно, надо в горах умереть».
Еще одна возможная версия — побег Усольцевых из России. Сообщалось, что кто-то в Таиланде видел семью, похожую на Усольцевых.
Напомним, семья Усольцевых исчезла на Кутурчинском Белогорье Красноярского края 28 сентября. Многочисленные поиски волонтеров и специалистов не принесли результатов.