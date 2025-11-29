Ричмонд
В Приморье таксист помог задержать курьера мошенников, обманувших старушку

В Приморье водитель такси заподозрил, что его пассажир может быть курьером мошенников и обратился в полицию. Преступление злоумышленнику не удалось довести до конца, благодаря бдительности извозчика.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Как сообщили в прокуратуре региона, подозреваемый житель Томской области заключен под стражу. Установлено, что неизвестные по телефону убедили 88-летнюю жительницу Приморья, что от ее имени кто-то перевел на Украину 300 тысяч рублей, и теперь ей надо срочно передать все свои накопления «для проверки» через курьера. 33-летний курьер приехал в село Евсеевка на такси, чтобы забрать у пожилой женщины деньги. Она передала ему 200 тысяч рублей, но распорядиться ими злоумышленник не успел — таксист вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Подозреваемый заключен под стражу на два месяца.