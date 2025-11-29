В Учалинском районе Башкирии при пожаре погиб мужчина

Сегодня утром, 29 ноября, в деревне Расулево Учалинского района Башкирии произошел пожар в деревянном доме на улице Тайсын. Об этом сообщили в региональном МЧС.
При осмотре горящего здания спасатели обнаружили тело 43-летнего местного жителя, который не смог выбраться из огня. Известно, что мужчина имел инвалидность второй группы.
В настоящее время специалисты выясняют, что именно привело к трагедии. На месте пожара работают сотрудники следственно-оперативной группы и дознаватель МЧС, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
