Жители Уфы просят вернуть отмененные автобусные маршруты

Жители Уфы выступили с инициативой изменить маршрутную сеть городского транспорта. Они считают, что нужно восстановить некоторые отмененные рейсы и укрепить наиболее загруженные направления.
Горожане предлагают пустить дополнительные автобусы по маршрутам 59Э и 75Э. Также прозвучала идея возродить экспресс-вариант маршрута № 110, который успешно работал в 2014 году. По мнению уфимцев, даже один-два таких рейса в час смогли бы значительно разгрузить транспорт в период наибольшего наплыва пассажиров.
Еще одно предложение касается маршрута 74Э, который также функционировал 11 лет назад и чье восстановление считают целесообразным.
В дискуссии вспомнили и об автобусах- «гармошках», которые ранее курсировали по городским маршрутам в 90-е и начале 00-х годов. Такие транспортные средства, по мнению горожан, также помогли бы сделать поездки в часы пик более удобными.
В мэрии Уфы отреагировали на эти предложения, пообещав вынести их на обсуждение с ответственными службами.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.