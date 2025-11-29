Агента Киева задержали за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье

Выяснилось, что данный гражданин России был завербован спецслужбами Украины в 2024 году, когда находился в украинском центре временного содержания для иностранцев за нарушение миграционных правил. «После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию», — уточнили в ФСБ. В ноябре текущего года по указанию украинского куратора он приобрел автомобиль, электрический бур и забрал самодельные взрывные устройства из заранее подготовленного тайника, ориентируясь на полученные координаты.