Агента Киева задержали за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье

В Московской области сотрудники ФСБ пресекли подготовку теракта на участке магистрального газопровода, осуществляемую гражданином РФ по заказу украинских спецслужб. Об этом проинформировали в Центре общественных связей ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности предотвращен планировавшийся спецслужбами Украины террористический акт на магистральном газопроводе в Московской области», — отметили в ЦОС.
По данным спецслужбы, в Серпуховском районе Московской области был задержан уроженец России 1969 года рождения во время попытки установки самодельного взрывного устройства. У задержанного изъяли четыре самодельных взрывных устройства, замаскированных под строительный клей, а также средства коммуникации для секретной связи с координатором.
Выяснилось, что данный гражданин России был завербован спецслужбами Украины в 2024 году, когда находился в украинском центре временного содержания для иностранцев за нарушение миграционных правил. «После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию», — уточнили в ФСБ. В ноябре текущего года по указанию украинского куратора он приобрел автомобиль, электрический бур и забрал самодельные взрывные устройства из заранее подготовленного тайника, ориентируясь на полученные координаты.
«По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ», — заявили в ФСБ. Согласно информации спецслужбы, после выполнения задания он планировал покинуть страну и вернуться на Украину через третьи государства.
