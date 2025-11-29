Супруги из Шарыпова вынесли из дискаунтера товары на 14 тысяч рублей

В Шарыпове супружеская пара предстанет перед судом за хищение товаров из магазина. Об этом рассказали в краевом МВД. В августе и сентябре 71-летний мужчина и 63-летняя женщина приходили в местный дискаунтер, набирали продукты в пакеты и оплачивали лишь малую часть из них на кассе самообслуживания. Общий ущерб составил более 14 тысяч рублей.
Схема раскрылась, когда в полицию обратилась представитель дискаунтера. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на воров.
На пару завели дело, материалы которого передали в суд. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.