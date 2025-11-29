Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Браконьеры в Хабаровском крае за две недели убили трех изюбрей, соболя и косулю

Сотрудники охотнадзора изъяли оружие.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае сотрудники охотнадзора продолжают бороться с нарушениями законодательства в области охоты. За последние две недели в районе имени Лазо были выявлены случаи незаконной добычи трех изюбрей, одного соболя и одной косули. Нарушители будут привлечены к ответственности. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

С 21 по 27 ноября сотрудники охотнадзора провели девять рейдов в охотничьих угодьях и ООПТ краевого значения. В ходе проверок было проверено 51 человек и 30 единиц транспорта.

«В результате выявлено 13 нарушений природоохранного законодательства в нескольких районах края», — рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Кроме того, в ходе рейдов было изъято три единицы охотничьего огнестрельного оружия. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.