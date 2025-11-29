Браконьеры в Хабаровском крае за две недели убили трех изюбрей, соболя и косулю

В Хабаровском крае сотрудники охотнадзора продолжают бороться с нарушениями законодательства в области охоты. За последние две недели в районе имени Лазо были выявлены случаи незаконной добычи трех изюбрей, одного соболя и одной косули. Нарушители будут привлечены к ответственности. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".