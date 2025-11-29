Браконьеры в Хабаровском крае за две недели убили трех изюбрей, соболя и косулю

В Хабаровском крае сотрудники охотнадзора продолжают бороться с нарушениями законодательства в области охоты. За последние две недели в районе имени Лазо были выявлены случаи незаконной добычи трех изюбрей, одного соболя и одной косули. Нарушители будут привлечены к ответственности. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
С 21 по 27 ноября сотрудники охотнадзора провели девять рейдов в охотничьих угодьях и ООПТ краевого значения. В ходе проверок было проверено 51 человек и 30 единиц транспорта.
«В результате выявлено 13 нарушений природоохранного законодательства в нескольких районах края», — рассказали в управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
Кроме того, в ходе рейдов было изъято три единицы охотничьего огнестрельного оружия. На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.