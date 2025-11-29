Стали известны подробности аварии с детской футбольной командой на челябинской трассе. Видео

В настоящее время следователи истребовали документацию, касающуюся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, включая информацию о техническом состоянии транспортного средства перед выпуском на линию. Проводятся допросы водителя, очевидцев происшествия и представителей компании-перевозчика. Назначены необходимые экспертизы. Также будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы. Прокуратура также начала проверку.