В Подмосковье предотвратили теракт

«ФСБ предотвратила теракт на магистральном газопроводе в Серпуховском районе Московской области. 56-летний гражданин РФ», — сообщили «Вести» со ссылкой на заявление ведомства. По данным ФСБ, россиянин был завербован украинскими спецслужбами в 2024 году, когда находился в центре временного содержания иностранцев на Украине из-за нарушения миграционного законодательства. Он планировал пробурить грунт над газопроводом и установить там СВУ.