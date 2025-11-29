Три человека получили травмы в ДТП на трассе в Пермском крае. Фото

«Вечером 28 ноября на телефон Поисково — спасательной службы КМО поступил звонок от оперативного дежурного ЕДДС КМО о ДТП на 13 км автодороги Кунгур — Ашап. В результате ДТП пострадали три человека (мужчины 1966 и 1993 года рождения и женщина 1986 года рождения)», — уточнили в сообществе «Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа» в соцсети «ВКонтакте».