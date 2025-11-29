Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт на магистральном газопроводе в Подмосковье

В Подмосковье задержали гражданина России, завербованного спецслужбами Украины для подготовки теракта на газопроводе, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, планируемый террористический акт удалось предотвратить, а злоумышленника поймали ночью в Серпуховском районе при попытке установить самодельное взрывное устройство.

В Подмосковье задержали гражданина России, завербованного спецслужбами Украины для подготовки теракта на газопроводе, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, планируемый террористический акт удалось предотвратить, а злоумышленника поймали ночью в Серпуховском районе при попытке установить самодельное взрывное устройство.

В ФСБ уточнили, что подозреваемый 1969 года рождения был завербован в 2024 году в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда попал за нарушение миграционного законодательства. Его отправили в Россию под видом депортации для выполнения диверсионного задания.

В ноябре этого года агент приобрел автомобиль и электробур, чтобы сделать отверстие в грунте над газопроводом и установить взрывные устройства, замаскированные под монтажный клей. После этого он планировал выехать за границу и вернуться на Украину через третьи страны.

При задержании у подозреваемого изъяли средства связи, предназначенные для контактов с куратором, отметили в ФСБ. Ведомство подчеркнуло, что действия диверсанта были полностью пресечены, передает РИА Новости.

Кроме того, в Севастополе задержан 57-летний уроженец Винницкой области УССР, который готовил взрыв у памятника в честь 300-летия Российского флота.