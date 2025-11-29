ФСБ предотвратила теракт на магистральном газопроводе в Подмосковье

В Подмосковье задержали гражданина России, завербованного спецслужбами Украины для подготовки теракта на газопроводе, сообщили в ФСБ. По данным ведомства, планируемый террористический акт удалось предотвратить, а злоумышленника поймали ночью в Серпуховском районе при попытке установить самодельное взрывное устройство.
В ФСБ уточнили, что подозреваемый 1969 года рождения был завербован в 2024 году в центре временного содержания иностранцев на Украине, куда попал за нарушение миграционного законодательства. Его отправили в Россию под видом депортации для выполнения диверсионного задания.
В ноябре этого года агент приобрел автомобиль и электробур, чтобы сделать отверстие в грунте над газопроводом и установить взрывные устройства, замаскированные под монтажный клей. После этого он планировал выехать за границу и вернуться на Украину через третьи страны.
При задержании у подозреваемого изъяли средства связи, предназначенные для контактов с куратором, отметили в ФСБ. Ведомство подчеркнуло, что действия диверсанта были полностью пресечены, передает РИА Новости.
Кроме того, в Севастополе задержан 57-летний уроженец Винницкой области УССР, который готовил взрыв у памятника в честь 300-летия Российского флота.