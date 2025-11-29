Автобус с детской футбольной командой разбился по пути на матч на Урале

В автобусе находилось 37 человек. К счастью, погибших нет. Шестерых детей осмотрели врачи скорой помощи. Двух юных футболистов и одного взрослого с различными травмами доставили в медицинское учреждение.
На месте работают сотрудники ГАИ и представители руководства региональной Госавтоинспекции. Причины аварии устанавливаются.
А в Куркино на северо-западе Москвы водитель Porsche сбил пешехода. Удар был настолько мощным, что юноша подлетел в воздух на несколько метров и упал на асфальт. Позднее стало известно, что пострадавший скончался в медицинском учреждении.
