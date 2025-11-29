В Петербурге пациент скорой избил фельдшера и скрылся

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя — РИА Новости. Пациент скорой помощи в Санкт-Петербурге избил фельдшера, оказывавшего ему помощь, и скрылся, правоохранители ищут напавшего, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, в пятницу днем в полицию Невского района поступило сообщение о том, что на Народной улице на бригаду скорой помощи напал мужчина, после чего скрылся. Избитый 27-летний фельдшер с травмами, в состоянии средней степени тяжести, был доставлен в медучреждение.
«Полиция установила, что около 11.00 у дома 100 по Народной улице в автомобиле “скорой “во время оказания помощи на медика напал пациент”, — говорится в сообщении.
Правоохранители ищут напавшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУМВД.