Пять автомобилей столкнулись на улице Героя Рябцева

Авария случилась вчера, 28 ноября, около 18:20 на улице Героя Рябцева рядом с домом № 28. Водитель за рулем автомобиля Kia не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину, стоящую впереди. В результате столкнулись пять автомобилей — они получили механические повреждения.