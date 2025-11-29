Пять автомобилей столкнулись на улице Героя Рябцева

На улице Героя Рябцева в Нижнем Новгороде произошло крупное ДТП с участием пяти машин. Один из водителей пострадал и был госпитализирован, сообщают в Госавтоинспекции по Нижегородской области.
Авария случилась вчера, 28 ноября, около 18:20 на улице Героя Рябцева рядом с домом № 28. Водитель за рулем автомобиля Kia не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину, стоящую впереди. В результате столкнулись пять автомобилей — они получили механические повреждения.
38-летний водитель автомобиля Lada пострадал и был доставлен в больницу на карете скорой помощи.
