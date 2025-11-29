Ричмонд
Милиция Минска задержала иностранцев после снятия в банкоматах 140 тысяч рублей

Двух иностранцев задержали в Минске после снятия 140 тысяч белорусских рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске задержаны двое 24-летних граждан одной из стран Центральной Азии, которые приехали в Беларусь по заданию телефонных мошенников. Как сообщили правоохранители, фигуранты оказались в поле зрения сотрудников по борьбе с киберпреступностью.

Установлено, что некоторое время назад задержанные в одной из соцсетей нашли себе «подработку». В частности, от них требовалось обналичивать с помощью специального приложения через банкоматы деньги и отправлять нанимателю, находящемуся за границей Беларуси. Деньги эти — средства обманутых мошенникам белорусских пенсионеров. За эту деятельность фигурантам была обещана плата — несколько процентов от общей суммы.

В общей сложности они сняли с чужих счетов более 140 тысяч белорусских рублей.

По факту хищения имущества путем модификации компьютерной информации белорусскими правоохранителями возбуждено уголовное дело.

