В Самаре смягчен приговор мошеннице, оформившей на соседей кредиты на 1,6 млн рублей

Следствие выяснило, что двое неустановленных лиц предложили осужденной, которая ранее вложила деньги в инвестпроекты и потеряла их, участвовать в преступной схеме. Она согласилась, рассчитывая вернуть средства.
Злоумышленники проинструктировали женщину через мобильное приложение банка. Затем она обманула соседей по дому, которых знает много лет, убедила их отдать ей свои телефоны и оформила кредиты на их счета. Деньги переводились на ее счет и далее — на счета соучастников.
Преступница причинила потерпевшим ущерб на сумму 1,6 млн руб. Суд первой инстанции приговорил ее к трем годам лишения свободы. Но защита оспорила это решение и добилась смягчения наказания.