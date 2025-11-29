В Самаре смягчен приговор мошеннице, оформившей на соседей кредиты на 1,6 млн рублей

Злоумышленники проинструктировали женщину через мобильное приложение банка. Затем она обманула соседей по дому, которых знает много лет, убедила их отдать ей свои телефоны и оформила кредиты на их счета. Деньги переводились на ее счет и далее — на счета соучастников.