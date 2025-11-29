В Новосибирске пожарные потушили три горящих дома на улице Плахотного

В Новосибирске пожарные потушили три горящих дома, два из них спасли от полного выгорания. ЧП произошло в ночь на 29 ноября на улице Плахотного.
Двухквартирный дом загорелся ближе к полуночи, пламя разнесло на соседние дома. Восемь взрослых и четверо детей успели эвакуироваться, на место прибыли 8 пожарных машин. Удалось остановить распространение огня, потушив открытое горение.
Пожарные еще до 5 утра проливали и разбирали обгоревшие конструкции. Огнем была повреждена квартира горящего дома, кровля двух соседних домов, две веранды, пристройка и автомобиль, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Общая площадь пожара составила более 160 квадратных метров, причина устанавливается.