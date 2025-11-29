В Нижних Сергах местный житель обвиняется в нападении с ножом на полицейского

«Тревожное сообщение о произошедшем бытовом конфликте в территориальный отдел полиции поступило от супруги ныне уже обвиняемого. Женщина, пострадавшая от рукоприкладства подвыпившего спутника жизни, решила не мириться с этим фактом и вызвала представителей МВД. Невзирая на форменное обмундирование и служебные удостоверения сотрудников, дебошир и не думал униматься и ещё больше разбушевался. Теперь за своё поведение ему предстоит ответить по всей строгости закона — за содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы», — отметил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.