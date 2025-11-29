Самарец притворялся больным и заработал на этом более миллиона рублей

В Самаре вынесен приговор местному жителю, который притворялся инвалидом, чтобы ежемесячно получать от государства пенсию. За пять лет мошенничества он незаконно получил более миллиона рублей. Об этом сообщает Прокуратура Самарской области.
Мужчина признан виновным по статье «Мошенничество при получении выплаты в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Следствие установило, что он купил поддельные медицинские документы, в которых говорилось о несуществующем заболевании. С этими фальшивыми справками он обратился в бюро медико-социальной экспертизы, где ему оформили III группу инвалидности, которой у него не было.
Получив статус инвалида, мужчина подал заявление в Социальный фонд России и с 2020 по 2025 год регулярно получал пенсионные выплаты, просто притворяясь больным.
«Прокурором представлены суду достаточные доказательств того, что подсудимый приобрел документы, содержащие ложные сведения о наличии у него заболевания, предоставляющего право на присвоение III группы инвалидности», — сообщили в надзорном ведомстве.
Суд учел, что мужчина полностью признал вину и возместил весь причиненный ущерб. В результате ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.