Самарец притворялся больным и заработал на этом более миллиона рублей

Мужчина признан виновным по статье «Мошенничество при получении выплаты в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Следствие установило, что он купил поддельные медицинские документы, в которых говорилось о несуществующем заболевании. С этими фальшивыми справками он обратился в бюро медико-социальной экспертизы, где ему оформили III группу инвалидности, которой у него не было.