На Урале автобус с детской футбольной командой попал в ДТП

По данным ведомства, в ходе мониторинга СМИ и соцмедиа выявлена публикация, согласно которой в субботу на 181-м километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск» в Агаповском районе произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил детей в возрасте от 10 до 14 лет из города Магнитогорска в Челябинск на соревнования по футболу.
«По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением в условиях гололеда, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что по данному факту в Правобережном межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Кроме того, следователь СК России запросил документы о том, как была организована перевозка пассажиров и обеспечивалась их безопасность, включая сведения о техническом состоянии автобуса перед отъездом. Допрашиваются водитель и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших случившемуся.
Также в ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы, добавили в СК.