На Урале автобус с детской футбольной командой попал в ДТП

По данным ведомства, в ходе мониторинга СМИ и соцмедиа выявлена публикация, согласно которой в субботу на 181-м километре автодороги «Южноуральск-Магнитогорск» в Агаповском районе произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил детей в возрасте от 10 до 14 лет из города Магнитогорска в Челябинск на соревнования по футболу.