В Перми три парня и девушка выдавали себя за киргизов, чтобы обмануть банк

Три парня и девушка выдавали себя за граждан Киргизии, чтобы обмануть банк в Перми, сообщает краевая полиция.
Участниками преступной схемы стали четыре жителя Омска — мужчины 29−32 лет и 21-летняя девушка. Омичи приехали в столицу региона с целым набором поддельных документов. На руках у преступников были бланки миграционных карт, отрывные бланки о прибытии иностранцев в РФ и ID-карты граждан Киргизской Республики.
Молодые люди использовали бумаги, чтобы открыть в банках карты и ряд счетов. Сотрудники банка ничего не знали об обмане, а сами участники группировки законспирировались — жили на съёмной квартире, арендовали авто и выдавали себя за бригаду рабочих, которые приехали в Пермский край, чтобы легально работать.
«Полученные средства платежей планировалось сбывать третьим лицам в качестве инструмента совершения нелегальных финансовых операций и преступлений, связанных с неправомерным оборотом денежных средств, однако сделать это фигурантам не удалось», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.
Остановить и задержать молодых людей удалось благодаря операции, разработанной оперативными сотрудниками МВД при содействии УФСБ региона и службы безопасности банка. В отношении задержанных жителей Омска возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов».
Собранные материалы дела правоохранители передали в суд, который признал омичей виновными и назначил им принудительные работы от 1,5 до 2 лет с удержанием части зарплаты в пользу государства.