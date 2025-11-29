Ричмонд
В Перми три парня и девушка выдавали себя за киргизов, чтобы обмануть банк

Они приехали в Прикамье из Омска.

Источник: ГУ МВД России по Пермскому краю

Три парня и девушка выдавали себя за граждан Киргизии, чтобы обмануть банк в Перми, сообщает краевая полиция.

Участниками преступной схемы стали четыре жителя Омска — мужчины 29−32 лет и 21-летняя девушка. Омичи приехали в столицу региона с целым набором поддельных документов. На руках у преступников были бланки миграционных карт, отрывные бланки о прибытии иностранцев в РФ и ID-карты граждан Киргизской Республики.

Молодые люди использовали бумаги, чтобы открыть в банках карты и ряд счетов. Сотрудники банка ничего не знали об обмане, а сами участники группировки законспирировались — жили на съёмной квартире, арендовали авто и выдавали себя за бригаду рабочих, которые приехали в Пермский край, чтобы легально работать.

«Полученные средства платежей планировалось сбывать третьим лицам в качестве инструмента совершения нелегальных финансовых операций и преступлений, связанных с неправомерным оборотом денежных средств, однако сделать это фигурантам не удалось», — рассказывает ГУ МВД по Пермскому краю.

Остановить и задержать молодых людей удалось благодаря операции, разработанной оперативными сотрудниками МВД при содействии УФСБ региона и службы безопасности банка. В отношении задержанных жителей Омска возбудили уголовное дело по статьям УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и «Подделка, изготовление и оборот поддельных документов».

Собранные материалы дела правоохранители передали в суд, который признал омичей виновными и назначил им принудительные работы от 1,5 до 2 лет с удержанием части зарплаты в пользу государства.