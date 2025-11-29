В Перми три парня и девушка выдавали себя за киргизов, чтобы обмануть банк

Молодые люди использовали бумаги, чтобы открыть в банках карты и ряд счетов. Сотрудники банка ничего не знали об обмане, а сами участники группировки законспирировались — жили на съёмной квартире, арендовали авто и выдавали себя за бригаду рабочих, которые приехали в Пермский край, чтобы легально работать.