Минниханов: «Безобразие, дикие собаки на людей нападают»

Раис Татарстана Рустам Минниханов потребовал принятия жестких мер после нападения стаи бродячих собак на девочку в поселке Васильево. По словам главы республики, пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии. Минниханов подчеркнул, что это уже не первый подобный случай, но достаточных мер по контролю за бездомными животными до сих пор не принято.