Минниханов: «Безобразие, дикие собаки на людей нападают»

Раис Татарстана Рустам Минниханов потребовал принятия жестких мер после нападения стаи бродячих собак на девочку в поселке Васильево. По словам главы республики, пострадавшая находится в очень тяжелом состоянии. Минниханов подчеркнул, что это уже не первый подобный случай, но достаточных мер по контролю за бездомными животными до сих пор не принято.
«Безобразие, дикие собаки на людей нападают. Никаких мер вы не принимали», — заявил Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства.
Раис подчеркнул, что это очередной сигнал, что каждая собака должна иметь хозяина. Глава республики выразил возмущение тем, что дикие собаки продолжают нападать на людей, и потребовал немедленного решения этой проблемы.
Напомним, 9-летнюю девочку госпитализировали с травмами после нападения стаи собак на остановке. Заведено уголовное дело.