Под Новороссийском один из причалов КТК атаковали безэкипажные катера

«29 ноября 2025 года, в 04:06 мск, в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию, погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется», — сказано в сообщении. Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.
При этом дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной, заявили в КТК. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА.