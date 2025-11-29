Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Новороссийском один из причалов КТК атаковали безэкипажные катера

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Одно из выносных причальных устройств (ВПУ) на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском ночью было атаковано безэкипажными катерами (БЭК) и получило значительные повреждения, дальнейшая его эксплуатация невозможна. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе КТК.

Источник: РИА "Новости"

«29 ноября 2025 года, в 04:06 мск, в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. По введенному капитаном морского порта Новороссийск предписанию, погрузочные операции и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала КТК и подрядчиков не имеется», — сказано в сообщении. Предварительно, попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло.

При этом дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной, заявили в КТК. Отгрузки на терминале будут осуществляться в соответствии с установленными правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше