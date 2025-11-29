Студент в Минске «перепутал» остановку с уборной и получил уголовное дело

18-летний минчанин ответит за выходку, снятую на видео и попавшую в интернет. Как сообщили правоохранители, некоторое время назад в ходе регулярно проводимого интернет-мониторинга сотрудники минской милиции обратили внимание на распространившийся в Сети видеоролик.
На кадрах видно, что некий молодой человек «перепутал» остановку общественного транспорта с уборной. Все это происходило в центре Минска, недалеко от входа в храм, расположенный на улице Немига.
— Личность «героя» ролика была установлена — им оказался 18-летний студент, — сообщили в милиции.
За хулиганство, в частности, за действия, грубо нарушающие общественный порядок, в отношении фигуранта заведено уголовное дело.
