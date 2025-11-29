Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БПЛА упал на крышу частного дома в Миллеровском районе Ростовской области

Саперов вызвали после падения дрона на крышу частного дома в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после массированной атаки БПЛА в ночь на субботу, 29 ноября, на крышу частного дома в Миллеровском районе упал беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале жителей оповестил глава Донского региона Юрий Слюсарь.

— В хуторе Журавка Миллеровского района беспилотник рухнул на частный дом. Там разрушена крыша. На месте работают взрывотехники, — рассказал губернатор.

Ночная атака затронула несколько районов. Дроны уничтожали в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.

В Таганроге пострадали жилые здания. Поврежден многоквартирный дом. Разрушена крыша общежития техникума. Людей из общежития эвакуировали в пункт временного размещения. Его организовали в ближайшей школе. Также сгорел один частный дом.

Один из дронов упал в центре города на улице Петровской. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы. К месту происхождения вызвали саперов. Они будут обезвреживать взрывное устройство. Жителей близлежащих домов также эвакуировали для безопасности.

По предварительным данным, жертв нет. Эта информация уточняется. Ситуацию в регионе контролируют власти и экстренные службы.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Минобороны РФ: ПВО сбили 20 БЛПА над Ростовской областью за ночь 29 ноября.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше