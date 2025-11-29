БПЛА упал на крышу частного дома в Миллеровском районе Ростовской области

В Ростовской области после массированной атаки БПЛА в ночь на субботу, 29 ноября, на крышу частного дома в Миллеровском районе упал беспилотник. Об этом в своем телеграм-канале жителей оповестил глава Донского региона Юрий Слюсарь.
— В хуторе Журавка Миллеровского района беспилотник рухнул на частный дом. Там разрушена крыша. На месте работают взрывотехники, — рассказал губернатор.
Ночная атака затронула несколько районов. Дроны уничтожали в Таганроге, Каменском, Миллеровском, Азовском и Дубовском районах.
В Таганроге пострадали жилые здания. Поврежден многоквартирный дом. Разрушена крыша общежития техникума. Людей из общежития эвакуировали в пункт временного размещения. Его организовали в ближайшей школе. Также сгорел один частный дом.
Один из дронов упал в центре города на улице Петровской. Его подавили средствами радиоэлектронной борьбы. К месту происхождения вызвали саперов. Они будут обезвреживать взрывное устройство. Жителей близлежащих домов также эвакуировали для безопасности.
По предварительным данным, жертв нет. Эта информация уточняется. Ситуацию в регионе контролируют власти и экстренные службы.
