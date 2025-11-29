Ричмонд
Госконтроль нашел и закрыл в Минской области три нелегальных дома престарелых

Под Минском работали три нелегальных дома престарелых.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску пресекли деятельность трех нелегальных домов престарелых.

Уже установлено, что индивидуальный предприниматель и два юрлица в период с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года на территории Минского района организовали работу трех домов престарелых. В них одновременно могли проживать более 40, 85 и 25 человек.

Как добавили правоохранители, общая сумма дохода, полученного фигурантами в результате незаконной деятельности, превысила 600 тысяч белорусских рублей.

