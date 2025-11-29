Жительницу Башкирии включили в список иноагентов

Ранее Верховный суд Башкирии санкционировал заочный арест Гимрановой-Лион, являющейся активисткой запрещенного «Комитета башкирского национального движения за рубежом»**. Апелляционная жалоба по этому решению осталась без удовлетворения. Еще до этого Советский районный суд Уфы принял решение заключить ее под стражу на двухмесячный срок, как сообщили в пресс-службе судебной системы республики.