Белгородский губернатор заявил о тяжелой ситуации после ударов по энергообъектам

До этого власти Белгородской области приняли решение создать пункты временного обогрева. По словам Гладкова, сложно предугадать, какой будет зима и не случится ли повреждений в сфере энергетики. Он уточнил, что в состав пунктов временного обогрева войдет необходимое оборудование, «начиная от пауэрбанков и заканчивая тэнами для подогрева чая».