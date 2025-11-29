В Нижнем Тагиле завершены поиски детей

Днем, 29 ноября, в Нижнем Тагиле успешно завершены поиски брата и сестры 11 и 9 лет, которые ушли в пятницу на прогулку и не вернулись домой.
На поиски детей были брошены силы городской полиции и волонтеров отряда «ЛизаАлерт». В субботу детей нашли недалеко от школы № 12.
— Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, далее они будут переданы законным представителям, — рассказывают в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Оказалось, что все это время дети просто гуляли по городу.