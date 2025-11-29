Омский лудоман украл у девушки телефон и проиграл вырученные с его продажи деньги

В отдел полиции поступило заявление от 23-летней омички о краже дорогого телефона. Правоохранители задержали вора, но оказалось, что он сдал аппарат в ломбард и тут же проиграл деньги в букмекерской компании.
Девушка разместила объявление о продаже смартфона стоимостью 52 000 рублей на сайте частных объявлений. Через некоторое время на предложение откликнулся молодой человек. Потенциальный покупатель пришел к ней домой и пока осматривал аппарат, попросил стакан воды. Пока девушка ходила на кухню, омич сбежал из квартиры, прихватив с собой смартфон хозяйки.
Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого: им оказался 26-летний житель Кировского округа. Дорогой смартфон он успел сдать в ломбард за 35 000 рублей, а деньги тут же проиграл на ставках. В настоящее время смартфон изъят из ломбарда и будет возвращен законной владелице. А на вора-лудомана возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.