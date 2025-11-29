Омский лудоман украл у девушки телефон и проиграл вырученные с его продажи деньги

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого: им оказался 26-летний житель Кировского округа. Дорогой смартфон он успел сдать в ломбард за 35 000 рублей, а деньги тут же проиграл на ставках. В настоящее время смартфон изъят из ломбарда и будет возвращен законной владелице. А на вора-лудомана возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.