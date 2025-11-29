Жительница Таганрога перевела мошенникам 2,4 млн рублей

56-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По её словам, ей позвонил представитель крупной нефтеперерабатывающей компании и предложил дополнительный заработок на акциях. Потерпевшую убедили в законности операций, пообещав, что кураторы будут получать только 20% от её дохода.