На ул. Дадаева в Калининграде сбили пешехода

На улице Дадаева в пятницу вечером сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в районе дома № 62. Водитель «Мерседеса» при движении задним ходом сбил 37-летнюю женщину.
Пострадавшую госпитализировали.
