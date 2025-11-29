Ричмонд
На ул. Дадаева в Калининграде сбили пешехода

Женщина госпитализирована.

На улице Дадаева в пятницу вечером сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в районе дома № 62. Водитель «Мерседеса» при движении задним ходом сбил 37-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали.