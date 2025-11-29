В больницах Перми после ДТП с микроавтобусом остаются семь человек

В медучреждениях Перми продолжают лечение семь пациентов, включая ребенка. Двое взрослых и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести, два пациента в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.