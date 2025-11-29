В больницах Перми после ДТП с микроавтобусом остаются семь человек

Минздрав Пермского края сообщил о состоянии пострадавших 14 ноября в ДТП с микроавтобусом на трассе на трассе «Пермь-Шадейка». Трагедия унесла жизни семи человек, 12 получили травмы различной степени тяжести.
В медучреждениях Перми продолжают лечение семь пациентов, включая ребенка. Двое взрослых и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести, два пациента в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.
«Всего выписано пять пациентов, все направлены на дальнейшее наблюдение в поликлинике по месту жительства», — напомнили «КП-Пермь» в краевом ведомстве.
После ДТП 14 ноября произошло еще одно с участием микроавтобуса. Общее число пострадавших составило 15 человек.