В больницах Перми после ДТП с микроавтобусом остаются семь человек

В ДТП на трассе «Пермь-Шадейка» погибли семь и пострадали 12 человек.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Пермского края сообщил о состоянии пострадавших 14 ноября в ДТП с микроавтобусом на трассе на трассе «Пермь-Шадейка». Трагедия унесла жизни семи человек, 12 получили травмы различной степени тяжести.

В медучреждениях Перми продолжают лечение семь пациентов, включая ребенка. Двое взрослых и ребенок находятся в удовлетворительном состоянии, один человек в состоянии средней степени тяжести, два пациента в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

«Всего выписано пять пациентов, все направлены на дальнейшее наблюдение в поликлинике по месту жительства», — напомнили «КП-Пермь» в краевом ведомстве.

После ДТП 14 ноября произошло еще одно с участием микроавтобуса. Общее число пострадавших составило 15 человек.