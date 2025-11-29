«Экстремал» катался на тонкому льду на пруду в Башкирии

В Белорецке на городском пруду мужчина катался на коньках по тонкому льду. Об «экстремале» рассказал руководитель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.
По его словам, смельчак решил устроить катание «на удачу», но его вовремя заметили спасатели, которые прибыли на водоем для проведения рейда.
«Мужчину попросили выйти на берег и объяснили, что хрупкий лёд — не арена для экспериментов», — написал Первов и напомнл, что на этом пруду в ноябре уже спасли любителя зимней рыбалки и косулю, которая провалилась под лед.
Глава ведомства подчеркнул, что сейчас лед только формируется и точно еще не готов держать вес человека. Безопасная толщина льда — 10 см и более.